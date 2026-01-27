لقاء "مصري إماراتي" لبحث تعزيز الابتكار الغذائي وسلامة المنتجات

كتب أحمد جمعة

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يرافقه منال عبد اللطيف، الوزير المفوض – مكتب التمثيل التجاري بدبي، مع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل أول مساعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث آفاق التعاون المشترك في التصنيع الغذائي المتقدم وتنظيم منظومة الغذاء.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور الهوبي الدور التنظيمي للهيئة في تطوير إطار تشريعي ورقابي حديث لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز ثقة المستهلك، مع دعم تنافسية القطاع الغذائي.

كما عرضت الدكتورة فرح الزرعوني آليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تواكب الابتكارات والمنتجات الغذائية الجديدة وتوازن بين تسريع النفاذ إلى الأسواق والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.

كما تم استعراض الجانبين سياسات التسجيل والاعتماد للمنتجات الغذائية الجديدة، وآليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي واستكشاف آليات تعاون مستقبلية بين مصر والإمارات في قطاع الصناعات الغذائية.