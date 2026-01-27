إعلان

لقاء "مصري إماراتي" لبحث تعزيز الابتكار الغذائي وسلامة المنتجات

كتب : مصراوي

11:25 ص 27/01/2026

الدكتور طارق الهوبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب أحمد جمعة

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يرافقه منال عبد اللطيف، الوزير المفوض – مكتب التمثيل التجاري بدبي، مع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل أول مساعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث آفاق التعاون المشترك في التصنيع الغذائي المتقدم وتنظيم منظومة الغذاء.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور الهوبي الدور التنظيمي للهيئة في تطوير إطار تشريعي ورقابي حديث لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز ثقة المستهلك، مع دعم تنافسية القطاع الغذائي.

كما عرضت الدكتورة فرح الزرعوني آليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تواكب الابتكارات والمنتجات الغذائية الجديدة وتوازن بين تسريع النفاذ إلى الأسواق والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.

كما تم استعراض الجانبين سياسات التسجيل والاعتماد للمنتجات الغذائية الجديدة، وآليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إضافة إلى استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي واستكشاف آليات تعاون مستقبلية بين مصر والإمارات في قطاع الصناعات الغذائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق الهوبي الهيئة القومية لسلامة الغذاء منال عبد اللطيف وزارة الصناعة الإمارات العربية المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند
أخبار مصر

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند
حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
زووم

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة
أخبار مصر

تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان