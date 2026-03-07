إعلان

مصدر بالسياحة يكشف حقيقة تراجع أعداد الأجانب الوافدين لمصر بسبب الحرب الإيرانية

كتب : أحمد العش

04:30 ص 07/03/2026

حركة السياحة الوافدة لمصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن الدولة المصرية دولة آمنة ومستقرة وتتمتع بدرجة عالية جدًا من الأمن والأمان والاستقرار، وأن الأحداث والتطورات الإقليمية الحالية لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها.

وأوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المقصد السياحي المصري يتمتع بخصوصية وحدود مستقلة، تحميه من أي تأثيرات سلبية محتملة للأزمات الإقليمية، وأن العديد من وكلاء وشركات السياحة العالمية يبدون استعدادهم للقدوم إلى مصر خلال الأيام المقبلة ورغم الأزمة الاقليمية، وعلى رأسهم وكلاء السياحة في ألمانيا.

وأشار إلى تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، التي أدلى بها الإثنين الماضي، مؤكدًا خلالها أن مصر تُعتبر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن لم تؤثر على حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

وأوضح "المصدر" أن الوزير شدد في تصريحاته على أن المقصد السياحي المصري يتمتع بخصوصية كبيرة، كما أن حدوده آمنة ومستقلة، وهو ما يعزز ثقة السائحين ويضمن استمرار تدفق الحركة السياحية إلى مصر.
وأضاف "الوزير" خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إلى أن الوزارة وضعت خططًا استباقية تهدف إلى حماية قطاع السياحة من أي تداعيات محتملة للصراعات الإقليمية، بما يضمن الحفاظ على استقرار ونمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
واختتم المصدر المسؤول، بأن تأثير الحرب الإيرانية على السياحة المصرية لا يزال غير محدد، خاصة وأن الأزمة ما زالت في مراحلها الأولى، مؤكدًا على جاهزية مصر لاستقبال السائحين دون أي قلق.
