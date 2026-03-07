أعلنت وزارة الأوقاف، عن إصدارها للعدد الجديد من مجلة وقاية لشهر مارس 2026، تحت عنوان: "القراءة.. رحلة وعي لا تتوقف"، في إطار رسالتها التوعوية والمجتمعية الرامية إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري، وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وذلك تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وفي سياق جهود الوزارة المتواصلة للإسهام في بناء الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي.

ويأتي هذا العدد متسقًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، والحفاظ على الهوية الثقافية في مواجهة التأثيرات العابرة للحدود، من خلال خطاب ديني وثقافي رشيد يسهم في تشكيل وعي شبابي متوازن، قادر على التفاعل مع العالم الرقمي دون أن يفقد جذوره وهويته الحضارية.

تفاصيل عدد مارس 2026 من مجلة وقاية

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، في افتتاحية العدد، أن القراءة تظل الركيزة الأساسية في مسيرة بناء الوعي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها معطيات العصر المتسارعة في مجالات المعرفة واكتسابها، وما أفرزته وسائل التواصل الحديثة من أنماط متعددة للمعلومات.

وشدد "الأزهري" على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتهيئة المناخ المناسب لدعم القراءة الواعية القائمة على المصادر الموثوقة، وبإرشاد العلماء والمفكرين المخلصين.

ويتضمن العدد حوارًا خاصًا مع الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تناول تفاصيل مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي تهدف إلى نشر ثقافة التعلم المستمر في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجه الدولة لترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة بوصفه أحد ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وخصصت المجلة ملفًا رئيسيًا بعنوان: "من المخطوط إلى الخوارزمية.. الكتاب رحلة وعي لا تتوقف"، استعرضت من خلاله تطور الكتاب عبر العصور، بدءًا من المخطوطات والكتاب الورقي وصولًا إلى الأشكال الرقمية الحديثة التي تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال نقاشات وتحليلات قدمها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الثقافة والمعرفة.

ويضم العدد مجموعة من المقالات الفكرية المتخصصة، من أبرزها مقال للدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة الأسبق، بعنوان: "بين دفتي الورق وشاشات الضوء.. تأملات في الكتاب الإلكتروني"، ومقال لفضيلة الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعنوان: "القراءة في شهر اقرأ"، إلى جانب مقال للدكتورة منى يحيى الرخاوي - أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، بعنوان: "تعفن الدماغ.. أزمة الانتباه في عصر الشاشات"، ومقال بعنوان: "الرواية.. جسر الشباب إلى القراءة في عالم اليوم" للدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي - الطبيب والكاتب والروائي المصري.

ويتضمن العدد عددًا من التقارير الصحفية المتنوعة، من بينها تقرير بعنوان: "بنك المعرفة المصري.. قلعة رقمية أعادت صياغة مفهوم التنوير وبناء العقول"، يستعرض الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري وما أحدثه من طفرة كبيرة في إتاحة المعلومات للطلاب والباحثين، إلى جانب تقرير خاص بعنوان: "معرض الكتاب.. ملحمة فكرية عالمية على أرض مصرية"، يلقي الضوء على أبرز فعاليات الدورة الأخيرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

واختارت المجلة الأديب الراحل عباس محمود العقاد شخصية العدد، تقديرًا لدوره الكبير في إثراء الحياة الفكرية والأدبية في مصر والعالم العربي، كما خصصت قصة العدد لتسليط الضوء على تجربة إبراهيم الخولي، أول معيد من أصحاب متلازمة داون، في نموذج ملهم للإرادة والنجاح.

وسلطت "وقاية" الضوء كذلك على جهود عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والأوقاف، في دعم ثقافة القراءة من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية والبرامج التوعوية المختلفة.

وخصصت مجلة وقاية، في إطار تعزيز التواصل مع القراء، باب كُن ذا أثر لإتاحة مساحة للقراء لمشاركة تجاربهم في نشر الوعي الإيجابي داخل مجتمعاتهم، كلٌّ في مجاله، مختتمةً العدد برسالة توعوية ضمن مبادرة صحّح مفاهيمك، إلى جانب تقديم 4 توصيات عملية لتعزيز ثقافة القراءة باعتبارها مدخلًا للفهم الواعي وركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي.

