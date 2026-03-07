إعلان

برامج جديدة لدمج المرأة في سوق العمل وتطوير أدوات قياس أثر السياسات

كتب : نور العمروسي

01:51 ص 07/03/2026

اجتماع رئيس القومي للمرأة مع وزير التخطيط

قامت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بزيارة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث وضع آليات تنفيذية لتعزيز التكامل المؤسسي في قضايا التمكين الإقتصادي والاجتماعي للمرأة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية.

وأكدت "عمار" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون والتكامل بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بما يعزز إدماج احتياجات المرأة في سياسات وخطط التنمية وثمنت ما تحقق من تعاون مؤسسي مثمر خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل على تطوير إطار عملي مشترك مع المجلس القومي للمرأة لدمج أولويات تمكين المرأة في خطط ومشروعات التنمية الإقتصادية مشيرًا إلى أن رفع جودة الحياة وتحقيق العدالة الإجتماعية لن يكتمل من دون مشاركة فاعلة للمرأة في النشاط الإقتصادي والعمل العام
وأشار وزير التخطيط إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعًا لبرامج دمج المرأة في سوق العمل وتطوير أدوات متابعة وتقييم لقياس أثر السياسات على الفتيات والنساء بما يضمن تحقيق نمو احتوائي وشامل
ويذكر أن الإجتماع شهد حضور إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس.

