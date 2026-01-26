سلامة الغذاء": مشاركة مصرية فاعلة في معرض جلفود لدعم الصادرات الغذائية



شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في افتتاح الجناح المصري بمعرض جلفود 2026، أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية، والذي يُقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.



ووفق بيان اليوم، تأتي مشاركة الهوبي في إطار دعم الدولة المصرية لجهود تعزيز الصادرات الغذائية المصرية، وإبراز تطور منظومة سلامة الغذاء في مصر، وما تشهده من تحديث تشريعي ورقابي يتماشى مع المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.



وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الجناح المصري يعكس التنوع والجودة التي تتمتع بها الصناعات الغذائية المصرية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم الشركات المصدّرة، وتسهيل نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على العلم وإدارة المخاطر والشفافية.



كما أشاد بالتنظيم المتميز للجناح المصري، وبمشاركة الشركات الوطنية التي تمثل مختلف قطاعات الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن التواجد المصري في معرض جلفود يمثل منصة مهمة للترويج للمنتج المصري، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم النمو المستدام لقطاع الغذاء.