اليوم.. الخطوط الجوية القطرية تُسير رحلات إجلاء من الدوحة إلى أوروبا

تعتزم الخطوط الجوية القطرية تسيير عدد محدود من رحلات الإجلاء من الدوحة إلى أوروبا اليوم السبت، في حين لا تزال الرحلات التجارية معلقة لأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أجبرت قطر على إغلاق مجالها الجوي منذ الأسبوع الماضي.

وستكون رحلات الخطوط الجوية القطرية، المملوكة للدولة، إلى لندن وباريس ومدريد وروما وفرانكفورت أولى رحلاتها من مقرها في الدوحة منذ تصعيد الحرب الأسبوع الماضي.

ولا تزال الرحلات التجارية معلقة بسبب إغلاق المجال الجوي القطري، كما ظلت حركة الطيران بشكل عام شبه معدومة في معظم أنحاء المنطقة، مع إغلاق المطارات الرئيسية في الخليج - بما في ذلك دبي، المطار الأكثر استقبالا لحركة المسافرين الدوليين في العالم - لليوم السابع على التوالي، في أكبر اضطراب في السفر منذ جائحة كوفيد -19.

وقالت شركة طيران كندا، إنها مددت إلغاء رحلاتها بين تورونتو وتل أبيب حتى الثاني من مايو بسبب الحرب.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وجود ممر آمن للطيران، حسبما ذكرت الشركة في منشور على منصة إكس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وبدأت حكومات المنطقة تشغيل رحلات إجلاء يوم الأربعاء، حيث سارعت إلى إعادة عشرات الآلاف من المواطنين العالقين إلى أوطانهم.

ويقول خبراء الصناعة، إنه حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار على الفور، فإن الخدمة العادية لن تعود بين عشية وضحاها.

وستظل شركات الطيران بحاجة إلى وقت لإعادة تموضع الطائرات، وإعادة توزيع الطواقم، وإعادة بناء الجداول الزمنية، والحصول على الموافقات اللازمة لاستئناف الطيران بأمان.

ومع القيود الشديدة على المجال الجوي، اضطرت شركات الطيران إلى تغيير مسارات الرحلات، وحمل وقود إضافي، أو إجراء توقفات إضافية للتزود بالوقود للحماية من التحويلات المفاجئة أو مسارات الطيران الأطول عبر ممرات أكثر أمانا.

بدأت شركات الطيران في حساب تكلفة الصراع مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات.

وسيعتمد أي تأثير على الأرباح بشكل كبير على مدة استمرار الحرب، لكن سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إير قال إن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له تأثير "كبير" على النتائج الفصلية للشركة.

تتوقع دلتا وشركات الطيران الأمريكية الثلاث الكبرى الأخرى تكاليف وقود إضافية تبلغ 5.8 مليار دولار إذا ظلت أسعار وقود الطائرات عند هذه المستويات المرتفعة طوال العام، وفقا لحسابات رويترز.

ولا تقوم شركات الطيران هذه، على عكس منافسيها الأوروبيين، بالتحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وفقا للغد.