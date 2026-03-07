إعلان

الجنايات تستكمل محاكمة 89 متهماً في خلية داعش مدينة نصر

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 07/03/2026

محاكمة 89 متهماً في خلية داعش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 89 متهماً في القضية رقم 535 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بخلية "داعش مدينة نصر"، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في الفترة من عام 2017 وحتى 1 ديسمبر 2020، انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم رقم 53 قام بتدريب أفراد الخلية على استخدام الأسلحة وتعليم أساليب القتال، بما يعكس خطورة الأنشطة الإرهابية التي كانت الجماعة تمارسها.

وحددت المحكمة جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة، على أن تستمر التحقيقات واستكمال إجراءات الدفاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة بدر خلية داعش مدينة نصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 3 محافظات حتى نهاية مارس
أخبار مصر

الصحة تطلق قوافل طبية مجانية في 3 محافظات حتى نهاية مارس
سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
رياضة محلية

سعادة واعتذار.. أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
حوادث وقضايا

إيصال مزور أوقعه.. سقوط متهم بالنصب على محل أجهزة إلكترونية بالجيزة
صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
ترامب يُطالب إيران باستسلام غير مشروط.. هل هذا يعقد المسار الدبلوماسي؟
شئون عربية و دولية

ترامب يُطالب إيران باستسلام غير مشروط.. هل هذا يعقد المسار الدبلوماسي؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خبراء قانونيون يوضحون آليات إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان