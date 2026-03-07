تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 89 متهماً في القضية رقم 535 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بخلية "داعش مدينة نصر"، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في الفترة من عام 2017 وحتى 1 ديسمبر 2020، انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وهدفت إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم رقم 53 قام بتدريب أفراد الخلية على استخدام الأسلحة وتعليم أساليب القتال، بما يعكس خطورة الأنشطة الإرهابية التي كانت الجماعة تمارسها.

وحددت المحكمة جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة، على أن تستمر التحقيقات واستكمال إجراءات الدفاع.