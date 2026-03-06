أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 7 مارس 2026 في مختلف المحافظات المصرية، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية المصاحبة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا في مصر

وأشارت "الهيئة" في بيانها إلى أن الطقس سيكون باردًا في الصباح الباكر، دافئًا نهارًا على معظم الأنحاء، ويعود ليصبح باردًا ليلًا.

وأوضحت "الأرصاد" أنه ستنتشر شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد ووسط سيناء. وقد يصل الأمر إلى ضباب على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وأشارت إلى أنه ستتكاثر السحب المنخفضة على مناطق جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق دون تأثير كبير.

أماكن سقوط الأمطار غدًا في مصر

وأفادت "الأرصاد الجوية" بأن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على معظم الأنحاء أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 22 درجة – الصغرى 12 درجة

العاصمة الجديدة: العظمى 21 درجة – الصغرى 10 درجات

6 أكتوبر: العظمى 21 درجة – الصغرى 10 درجات

بنها: العظمى 22 درجة – الصغرى 12 درجة

دمنهور: العظمى 22 درجة – الصغرى 11 درجة

وادي النطرون: العظمى 21 درجة – الصغرى 11 درجة

كفر الشيخ: العظمى 21 درجة – الصغرى 10 درجات

بلطيم: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات

المنصورة: العظمى 21 درجة – الصغرى 11 درجة

الزقازيق: العظمى 22 درجة – الصغرى 12 درجة

شبين الكوم: العظمى 21 درجة – الصغرى 11 درجة

طنطا: العظمى 20 درجة – الصغرى 11 درجة

دمياط: العظمى 20 درجة – الصغرى 13 درجة

بورسعيد: العظمى 21 درجة – الصغرى 15 درجة

الإسماعيلية: العظمى 23 درجة – الصغرى 11 درجة

السويس: العظمى 22 درجة – الصغرى 11 درجة

العريش: العظمى 20 درجة – الصغرى 10 درجات

رفح: العظمى 20 درجة – الصغرى 9 درجات

شرم الشيخ: العظمى 24 درجة – الصغرى 17 درجة

الغردقة: العظمى 24 درجة – الصغرى 14 درجة

الإسكندرية: العظمى 20 درجة – الصغرى 12 درجة

العلمين: العظمى 20 درجة – الصغرى 11 درجة

مطروح: العظمى 19 درجة – الصغرى 10 درجات

مرسى علم: العظمى 25 درجة – الصغرى 14 درجة

الفيوم: العظمى 23 درجة – الصغرى 10 درجات

بني سويف: العظمى 23 درجة – الصغرى 10 درجات

المنيا: العظمى 23 درجة – الصغرى 9 درجات

أسيوط: العظمى 24 درجة – الصغرى 9 درجات

سوهاج: العظمى 26 درجة – الصغرى 10 درجات

قنا: العظمى 29 درجة – الصغرى 11 درجة

الأقصر: العظمى 29 درجة – الصغرى 11 درجة

أسوان: العظمى 29 درجة – الصغرى 14 درجة

الوادي الجديد: العظمى 27 درجة – الصغرى 10 درجات

أبو سمبل: العظمى 29 درجة – الصغرى 14 درجة

