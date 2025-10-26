أحدث صور من أعمال تطوير العتبة.. ومصدر: افتتاح السوق الجديد قريبًا

تواصل محافظة القاهرة، تنفيذ أعمال تطوير عدد من شوارع منطقة العتبة وذلك في إطار رؤية الارتقاء بالمظهر الجمالي للمنطقة واستعادة مكانتها التاريخية.

وشهدت أعمال التطوير، وفق مصدر بمحافظة القاهرة، تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة وذلك ضمن المرحلة الأولى من المخطط الخاص بالمنطقة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الانتهاء من الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق العتبة الجديد قريبًا.

وتتضمن أعمال تطوير المنطقة، ضمن المرحلة الأولى، تطوير ثلاثة شوارع رئيسية داخل نطاق السوق، وهي: يوسف نجيب، والجوهري، والعتبة الخضراء (امتداد الجوهري)، بإجمالي طول 321 مترًا، مع مراعاة إبقاء ممرات بعرض 4 أمتار لتأمين حركة سيارات الطوارئ وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

كما شملت المرحلة تحسين واجهات 105 محلات تجارية وفق هوية بصرية موحدة، وترميم ورفع كفاءة 3 عقارات ذات طراز معماري مميز، بجانب تطوير 11 عقارًا مطلًا على السوق، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يعزز المظهر الحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها التاريخي.

