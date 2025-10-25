تقام مساء اليوم السبت، الاحتفالية العالمية "مصر وطن السلام" وذلك بالعاصمة الإدارية الجديد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونخبة من نجوم الوسط الفني والغنائي، إلى جانب لفيف من المسؤولين والقيادات السياسية.



وكان من أبرز الحضور الفنانة الكبيرة إسعاد يونس التي تشارك في تقديم الحفل وحرصت على تحية الرئيس السيسي والحضور وقالت للرئيس السيسي: "معلش مجبتش البيجامة الكستور المكوجي ضرب عليها متأسفة جدًا، كما تقدمت بالسلام والتهنئة حيث قالت: سلام يا مصر يا أرض السلام، والسلام لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمد الله على السلامة يا ريس من بلجيكا طولت رقبتنا مش جديدة عليك".



ويشارك في الحفل كوكبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح.

كما تضم الاحتفالية مجموعة من ألمع الفنانين، أبرزهم:هشام ماجد، مصطفى غريب، محمد سلام، أحمد غزي، نور النبوي، يوسف عمر، ومصطفى عماد.



اقرأ أيضا:

"17 صورة ورقص هستيري".. الفنان حسان العربي يحتفل بزفاف ابنته



دينا فؤاد تؤدي تمارين رياضية شاقة داخل الجيم..والجمهور يعلق (صور وفيديو)