

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لمحافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير .



شارك في الاجتماع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة، والأجهزة المعنية.



وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة رفع كفاءة كافة خطوط سير الوفود القادمة لحضور الاحتفالية، وإبراز الوجه الجمالي وأعمال التطوير للمناطق والطرق المؤدية من القاهرة للمتحف الكبير.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبري أكتوبر ، وبصلاح سالم - اتجاه المطار، وبجوار وزارة المالية - حي غرب مدينة نصر ، وأعلى الجبلاية (كوبري أكتوبر)، وبجوار برج أم كلثوم، وأمام مطلع كوبري 15 مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.