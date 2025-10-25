عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية، وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومناقشة مقترحات التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة .

وقال سويلم إن وزارة الموارد المائية والري بدأت في استخدام الدرون؛ لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، وتم البدء في تنفيذ أعمال متابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس كمنطقة تجريبية لمقترح تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر؛ حيث يُجرى تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات، بحيث يتم التوسع في هذه التجربة بنطاق ترع أخرى مستقبلًا، في إطار سعي الوزارة للتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة المياه .

وكانت الوزارة قامت بتطوير منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب باستخدام منظومة التليمتري على امتداد ترعة الإسماعيلية؛ تمهيدًا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على امتداد ترعة الإسماعيلية .

وتم خلال الاجتماع، حسب بيان الوزارة اليوم السبت، استعراض موقف المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأعمال التطهيرات بالترع الثلاث، لتحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الواقعة على هذه الترع .

وناقش الاجتماع إجراءات التطوير المؤسسي بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظات القناة؛ بهدف تحسين معدلات الأداء وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرار؛ خصوصًا مع امتداد زمام الإدارة عبر ثلاث محافظات مختلفة .

