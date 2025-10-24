قدَّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

والنواب وعمداء كليات الطب، التهنئة والتقدير إلى الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب،

وكيل كلية الدراسات العليا للقطاع الطبي والعملي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، لفوزه في انتخابات النقابة العامة للأطباء، واختياره أستاذًا زائرًا دوليًّا لعام 2026 من قبل الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل (ASPS)، لتمثيل مصر وجامعة الأزهر في تدريس جراحة التجميل لأطباء العالم ضمن برنامج المؤسسة الأمريكية لجراحة التجميل.

وأكدت جامعة الأزهر، أن هذه النجاحات ليست بغريبة على أحد أبنائها المتميزين الذين جمعوا بين العلم، والإدارة، والريادة الدولية، بما يخدم الوطن والمهنة والإنسانية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لتميّزه الوطني والدولي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته الأكاديمية، وريادته في مجاله على المستويين المحلي والعالمي، ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة علمية وإدارية حافلة.

ويشغل الدكتور ياسر حلمي عددًا من المناصب الأكاديمية والمهنية الرفيعة، منها:

• أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة الأزهر.

• وكيل كلية الدراسات العليا للقطاع الطبي والعملي.

• مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بجامعة الأزهر.

• مقرر اللجنة العليا للتطوير المهني للطب البشري بالمجلس الصحي المصري.

• رئيس تحرير مجلة الأزهر الطبية الدولية (AIMJ).

• ممثل مصر وعضو هيئة التحرير بـ مجلة الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل (ASPS Journal).

وأكدت جامعة الأزهر الشريف فخرها واعتزازها بأحد أبنائها المتميزين، الذين يجمعون بين العلم، والخلق، والريادة الدولية، داعية للدكتور ياسر حلمي بمزيدٍ من التوفيق والسداد لخدمة مصر وجامعتها العريقة.

