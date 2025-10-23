إعلان

حملوه على الأعناق.. أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية -(صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

11:03 م 23/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (4)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (5)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (6)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (7)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (8)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (9)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (10)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (1)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (12)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (13)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (11)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (15)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (16)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (17)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (18)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (19)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (3)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (21)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (22)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (23)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (24)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (25)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (20)
  • عرض 25 صورة
    أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية بمركز أبوحماد بالشرقية (14)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجرى النائب أحمد فؤاد أباظة مرشح حزب الجبهة الوطنية عن القائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس النواب رقم 1 رمز كليوباترا، جولة انتخابية شملت مركز أبو حماد والقرين بالشرقية.

وظهر النائب أحمد فؤاد أباطة، محمولا عن الأعناق وسط هتافات قوية من أنصاره لدعم ومبايعة النائب في الانتخاب البرلمانية المقبلة، وذلك بعد الخدمات التي قدمها لأهل دائرته.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أنه يعتز بالدعم الكبير الذي يلقاه من أهالي أبو حماد والقرين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم هو امتداد لمسيرة طويلة من العطاء والعمل لخدمة المواطنين في جميع القطاعات.

ووجه النائب الشكر لأهالي أبو حماد والقرين على مساندتهم الدائمة، معربًا عن فخره بالانتماء إلى القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم نخبة من الرموز الوطنية الحريصة على دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم أباظة، حديثه بالتأكيد على أن رمز الكليوباترا – رقم 1، سيظل عنوانًا للعطاء والعمل الوطني الجاد، داعيًا الجميع إلى المشاركة الإيجابية في دعم استقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

يذكر أن النائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية جاء على رأس القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية.

وتجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين الأولى منها في 14 محافظة والثانية في 13 محافظة.

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.

وبالنسبة للمرحلة الثانية تبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر.

النائب أحمد فؤاد أباظة أحمد فؤاد أباظة في جولة انتخابية مركز أبوحماد بالشرقية زعيم الكتلة البرلمانية مرشح حزب الجبهة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب 2025

إعلان

