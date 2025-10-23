صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، والمقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، وسط استعدادات غير مسبوقة.

ومن أهم الأحداث التي يتفرد بها المتحف المصري الكبير، نجاح تجربة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، مرتين في العام، حيث أعلن المتحف في وقت سابق نجاح التجربة.

وشهد زوار المتحف المصري الكبير - لأول مرة - ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، يوم 21 فبراير الماضي، وذلك داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.

وشهد هذا الحدث إقبالًا منقطع النظير من جنسيات مختلفة، العام الماضي، وذلك بعدما نجح أبناء المتحف في تحقيق ظاهرة تعامد أشعة شروق الشمس، على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، داخل مقره الأخير، ببهو المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن المتحف أغلق أبوابه أمام الجمهور منذ منتصف أكتوبر الجاري استعدادًا للافتتاح الرسمي يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقد جاءت هذه الظاهرة بعدما تبنى اللواء مهندس عاطف مفتاح؛ المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، الفكرة، والذي كان قد وجه بدراستها علي الفور، عندما تقدم بها أحد المهندسين، وتم تطبيقها في أكتوبر 2019، حيث تم تكوين فريق من مهندسي وأثري المتحف؛ للعمل على إعادة تحقيقها مجدَّدًا بطريقة هندسية، وذلك وفق نظرية البُعْد الرابع (باستخدام الفلك كجزء أصيل من الإنشاءات)، وليستغرق الأمر عامًا كاملًا من الدراسات الفلكية والحسابات الهندسية الدقيقة، داخل بهو اشجلمتحف، وتحديدًا في تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني كما كان يحدث في معبد أبي سمبل، حيث تعامدت الشمس مرتين، الأولى يوم 21 أكتوبر، والثانية يوم 21 فبراير، وفي نفس الموعد.

ويأتي ذلك تزامنًا مع الظاهرة الأصلية، وبعد أكثر من ثلاثة آلاف عام، من بناء الملك رمسيس الثاني لمعبده الفريد بأبي سمبل، والذي تتعامد فيه أشعة الشمس على وجه الملك، يوميّ 21 أكتوبر و21 فبراير من كل عام.

جدير بالذكر أنه في العام الماضي تم رصد الظاهرة لمدة ثلاثة أيام متتابعة: وهي أيام 21، 22، 23 من شهر فبراير على التوالي، وقد تبين درجات انحراف سطوع الشمس يومي 20 و22 فبراير، حيث سطعت الشمس أعلى وجه الملك رمسيس يوم 20 فبراير، وأسفل وجه الملك رمسيس يوم 22 فبراير، أما في يوم 21 فبراير، فقد كان تعامد الشمس الكامل على وجه الملك رمسيس.

