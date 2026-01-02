فيديو.. الحكومة تدعم مبادرة تدريب المكفوفين على البرمجة بأسيوط

استجاب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، لما عرضه برنامج "استوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" بشأن الشابة الصعيدية زينب بدر، موجهًا بتقديم الدعم الكامل لها، تقديرًا لجهودها في تدريب الأطفال المكفوفين على البرمجة رغم إعاقتها البصرية.

وجسدت زينب بدر، نموذجًا ملهمًا للإصرار والكفاح، إذ نجحت بإمكانات محدودة في شق طريقها نحو النجاح، وتخطت تحديات ضعف الإبصار منذ اكتشاف مرضها وهي في سن السادسة، وسعت إلى تمكين الأطفال المكفوفين من اكتساب مهارات تكنولوجية حديثة تعزز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة الحياة.

وأكد محافظ أسيوط، أن المبادرة التي تقودها زينب تمثل قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرًا إلى تلبية جميع مطالبها، وفي مقدمتها تعيينها ضمن نسبة 5% لذوي الهمم بمدرسة الأمل، بما يتيح لها نقل خبراتها التعليمية للطلاب المكفوفين.

وكلف المحافظ بضم زينب والمتدربين الذين تشرف عليهم إلى مركز التدريب المعتمد بالمحافظة، لإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على شهادات تدريب رسمية، دعمًا لدمجهم في المجتمع وتأهيلهم لسوق العمل.

وأعربت زينب بدر، من جهتها، عن بالغ سعادتها بهذه الاستجابة السريعة، وقدمت الشكر لقناة "إكسترا نيوز" وبرنامج "استوديو إكسترا" على تبني قصتها وإيصال صوتها إلى المسؤولين.

وشددت "زينب"، على أن الإعاقة لا تعني العجز، ودعت الفتيات وذوي الإعاقة إلى عدم الاستسلام للتحديات، مؤكدة أن الإرادة والعمل الجاد قادران على تحويل الصعوبات إلى فرص للنجاح.

