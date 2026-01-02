قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، إن التضييق على الإعلام المحترف دفع الرأي العام تلقائيًا نحو بدائل مضللة.

وأضاف "الجلاد"، في حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، أن الجذور تعود إلى تضييق الدولة المستمر على الإعلام المحترف "الصحف - المحطات التلفزيونية - المواقع" خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: "تخيل.. الصحفي الآن ممنوع من العمل الميداني إلا بتصريح في كل واقعة.. ليّ 38 سنة في المهنة، عمري ما شفتها".

وأكد: "الدولة عندما تخفض سقف الحرية وتضيق على الصحفيين والرأي الآخر، وتتحدث بنغمة واحدة وموجة واحدة، ستترك الساحة لطرفين فقط، وسائل الإعلام المعادية التي هدفها إسقاط الدولة، و"الغث" المتمثل في الترندات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن المواطن "مستهلك" للإعلام كما هو مستهلك للطعام والشراب، مضيفًا: "إذا ملقاش الإعلام الجاد.. طبيعي هيستهلك القنوات المعادية والإعلام الهابط".

وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن الدولة إذا أرادت تصحيح هذا الأمر فلا بد أن تصحح من نفسها أولًا في تعاملها ونظرتها للإعلام المصري، مشيرًا إلى أن علاج المشكلة يبدأ بمنح مساحة أكبر للإعلام المحترف المحلي ليؤدي دوره الطبيعي في تقديم المعلومة والرأي المختلف على أرضية وطنية.

وتابع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن مفهوم "المسؤول بيشتغل عند المواطن" لم يصل بعد إلى الحكومة، مشددًا على ضرورة الشفافية وعدم تجميل الحقائق، مثل القول إن رفع أسعار الطاقة سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع التضخم وليس في مصلحة المواطن.

