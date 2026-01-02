إعلان

الذهب أم العقار.. ما الأفضل للاستثمار لعام 2026؟

كتب : حسن مرسي

12:22 ص 02/01/2026

الدكتور هشام إبراهيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمار يتطلب معرفة وخبرة ومتابعة ووقتًا وتركيزًا وقدرة على تحمل المخاطر، مشددًا على أن من لا يملك هذه الإمكانيات يفضل التوجه إلى الادخار في القطاع المصرفي الآمن.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع باستقرار رغم الأزمات العالمية المتكررة، ويوفر عائدًا إيجابيًا مرتفعًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن معدلات الفائدة قد تستمر في الانخفاض مع قرارات لجنة السياسة النقدية.

وتابع أستاذ التمويل: من يملك قدرًا من المعرفة يمكنه الاستثمار المباشر في البورصة، أما غير القادر على ذلك فيفضل صناديق الاستثمار التي توفر تنوعًا في المحفظة وتقلل المخاطر مع عائد أقل نسبيًا، مشيرًا إلى وجود صناديق للأسهم وأخرى للدخل الثابت.

وأكد أن موجة صعود الذهب مستمرة في 2026 بسبب الصراعات العالمية وزيادة احتياطيات البنوك المركزية منه، محذرًا من أن التكالب على شرائه محليًا قد يرفع سعره فوق المستوى العالمي، مما يُعد ظاهرة سلبية.

وأشار إلى أن الذهب أسرع في التسييل مقارنة بالعقار، ويظل خيارًا مناسبًا للمصريين كثقافة راسخة، داعيًا إلى توجيه السيولة نحو العملية الإنتاجية عبر صناديق استثمار الأسهم لتحقيق نقلة نوعية في الدخل والحياة.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هشام إبراهيم الذهب البورصة ما الأفضل للاستثمار الذهب أم العقار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة