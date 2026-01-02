الذهب أم العقار.. ما الأفضل للاستثمار لعام 2026؟

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاستثمار يتطلب معرفة وخبرة ومتابعة ووقتًا وتركيزًا وقدرة على تحمل المخاطر، مشددًا على أن من لا يملك هذه الإمكانيات يفضل التوجه إلى الادخار في القطاع المصرفي الآمن.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع باستقرار رغم الأزمات العالمية المتكررة، ويوفر عائدًا إيجابيًا مرتفعًا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن معدلات الفائدة قد تستمر في الانخفاض مع قرارات لجنة السياسة النقدية.

وتابع أستاذ التمويل: من يملك قدرًا من المعرفة يمكنه الاستثمار المباشر في البورصة، أما غير القادر على ذلك فيفضل صناديق الاستثمار التي توفر تنوعًا في المحفظة وتقلل المخاطر مع عائد أقل نسبيًا، مشيرًا إلى وجود صناديق للأسهم وأخرى للدخل الثابت.

وأكد أن موجة صعود الذهب مستمرة في 2026 بسبب الصراعات العالمية وزيادة احتياطيات البنوك المركزية منه، محذرًا من أن التكالب على شرائه محليًا قد يرفع سعره فوق المستوى العالمي، مما يُعد ظاهرة سلبية.

وأشار إلى أن الذهب أسرع في التسييل مقارنة بالعقار، ويظل خيارًا مناسبًا للمصريين كثقافة راسخة، داعيًا إلى توجيه السيولة نحو العملية الإنتاجية عبر صناديق استثمار الأسهم لتحقيق نقلة نوعية في الدخل والحياة.

