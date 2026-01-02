تأهيل أئمة ودعاة من 23 دولة.. "خريجي الأزهر" تعلن حصادها في 2025

شهد عام 2025 نقلة نوعية ونشاطًا مكثفًا للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر داخل مصر وخارجها، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث نجح مجلس إدارة المنظمة، برئاسة الدكتور عباس شومان، في تنفيذ خطة استراتيجية خلال العام المنقضي، من أجل توطيد الصلة والعلاقة بين الأزهر الشريف وخريجيه حول العالم، إضافة إلى تدريب الطلاب والأئمة الوافدين وتأهيلهم ليكونوا خير سفراء للأزهر، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

واختُتم عام 2025 بعقد العديد من بروتوكولات التعاون، من أبرزها: اتفاقية إنتاج مسلسل "نور والمهمة الذكية" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر، على هامش الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المنظمة للعرض الخاص بالمسلسل الكرتوني "نور وصندوق الأسرار"، وكذلك توقيع اتفاق تعاون بين المنظمة وأكاديمية البحث العلمي وجامعة الأزهر بهدف تعزيز التعاون في دعم الابتكار وتنمية مهارات الشباب، وتفعيل المبادرات الوطنية لبناء الإنسان المصري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، انطلاقًا من اهتمام الدولة بدعم المحتوى الإبداعي والتعليمي الموجَّه للأطفال والشباب، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال أعمال فنية هادفة تقدم المعرفة بطرق ابتكارية معاصرة.

كما شهد العام انتقالًا مهمًا بانطلاق المبادرة النوعية لتأهيل وإعداد الدعاة والوعاظ على استخدام لغة الإشارة، تحت رعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة أركان للتنمية المستدامة، إلى جانب تدشين منصة دعوية لخدمة الصم وضعاف السمع، تأكيدًا لدور الأزهر الرائد في خدمة المجتمع وترسيخ قيم المساواة والرحمة.

وقد حققت المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تعزيز المعرفة الأساسية لدى المشاركين حول مبادئ التواصل مع الصم وضعاف السمع، في إطار حرص المؤسسات على دعم الدمج الاجتماعي وتمكين فئات المجتمع كافة من التواصل الفعّال، وتعزيز الوعي بثقافة لغة الإشارة ودورها الحيوي في تسهيل التفاعل اليومي وبناء مجتمع أكثر شمولًا.

رعاية الخريجين

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر 280 نشاطًا علميًا ودعويًا في 22 فرعًا خارجيًا بمختلف دول العالم، بهدف رعاية الخريجين ومحاصرة الأفكار المتطرفة. وشهدت دورات إعداد الأئمة والدعاة، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، إقبالًا كبيرًا على مستوى العالم في أكثر من 23 دولة، حيث أصبح الأئمة المتدربون خير سفراء للأزهر في مساجد دولهم. كما نجحت المنظمة في تنظيم 20 مؤتمرًا وندوة لنشر وسطية الأزهر، و23 ورشة عمل للتصدي للمفاهيم المغلوطة، و15 مبادرة مجتمعية استفادت منها 600 أسرة في 6 دول، إلى جانب تكثيف الحملات الدعوية ونشر المنهج الأزهري عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا.

الوافدون يتصدرون الاهتمامات

خلال العام المنقضي، تصدر الطلاب الوافدون اهتمامات المنظمة، بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، حيث واصل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الحفاظ على تعليم لغة الضاد وفق معايير الجودة العالمية، ويضم طلابًا وطالبات من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية.

كما نجح المركز في تأهيل الطلاب بالمهارات اللغوية وفق أعلى معايير الجودة، ونظم ورشًا لخدمة تعليم اللغة العربية، والاستماع، وإعداد دروس المناهج، وقام بتدريب معلمي اللغة العربية باستخدام أحدث الطرق والاستراتيجيات العالمية لتمكينهم من التدريس بفاعلية، وتزويد الساحة التعليمية بمعلمين أكفاء قادرين على مواجهة تحديات تعليم العربية كلغة ثانية.

وفي إطار سعي المركز لنشر اللغة العربية عالميًا، أقام العديد من الدورات التدريبية لإعداد المعلمين وورش العمل المتخصصة، في الوقت الذي واصل فيه انتشاره في مختلف دول العالم.

قوافل توعوية تجوب المحافظات

شهد عام 2025، من خلال 22 فرعًا تغطي محافظات مصر كافة، نشاطًا واسعًا ومحوريًا من خلال الندوات والقوافل التوعوية وورش العمل، لترسيخ المنهج الأزهري وتصحيح المفاهيم المغلوطة، حيث تجاوز عدد الأنشطة 533 نشاطًا، بالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الجهود عن تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى مكافحة العنف والتطرف وترسيخ المنهج الوسطي، مع تكثيف البرامج الثقافية والدينية والتعليمية.

تطوير مهارات الوافدين لمواكبة المستجدات

انطلاقًا من دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تنمية المستوى الفكري والعلمي وتطوير قدرات الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، قامت المنظمة بتدريب 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، وعقدت 100 ورشة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة المستجدات وتأهيل الأزهريين لسوق العمل ونشر المنهج الأزهري.

كما عقدت 50 دورة تدريبية لتنمية المهارات التقنية والشخصية والتواصل الفعّال والانفتاح والتعايش السلمي، فضلًا عن تنظيم مسابقات في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للطلاب الوافدين والمصريين والأطفال وذوي الهمم، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز روح التكافل لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي.

وواصل مشروع "سفراء الأزهر" التابع للمنظمة خلال العام المنقضي ترسيخ مكانته كأحد النماذج الرائدة في مجال التدريب وبناء القدرات، بالتعاون مع جامعة الأزهر، لتأهيل الطلاب والخريجين علميًا وعمليًا بما يتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل، حيث نفذ المشروع 100 برنامج تدريبي وورشة عمل، استفاد منها نحو 15 ألف طالب وخريج وعضو هيئة تدريس من مختلف كليات جامعة الأزهر، بالتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية متعددة، أبرزها وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، ووزارة الاتصالات، إلى جانب التعاون مع المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومكتبة الإسكندرية، ومركز أماك بمؤسسة الأهرام.

وتنوعت مجالات التدريب لتشمل الجوانب اللغوية والثقافية والدينية والتربوية، إضافة إلى المجالات القانونية والطبية والزراعية، فضلًا عن تنمية المهارات الحياتية والأعمال اليدوية والحرفية، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من الطلاب والخريجين.

"الأطفال يسألون الإمام" يتصدر مبيعات معرض الكتاب

تصدرت مجلة "نور" للأطفال خلال عام 2025، برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، المسيرة التربوية والثقافية في بناء وعي النشء على قيم الأزهر الشريف، وكان من أبرز إصداراتها سلسلة "الأطفال يسألون الإمام" التي تناولت أسئلة الأطفال في قضايا دينية وإنسانية بأسلوب مبسط، وقد تُرجم الجزء الأول منها إلى عدة لغات، من بينها الإنجليزية والفرنسية، دعمًا لرسالة الأزهر العالمية في نشر الفكر الوسطي، وتصدر الكتاب مبيعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتيه 2024 و2025.

كما تسعى المجلة إلى توزيع أعدادها في مختلف مكتبات الجمهورية ومكتبات وزارة التربية والتعليم، وأصدرت مجموعة متنوعة من الإصدارات التعليمية والقصص المصورة الهادفة. وخلال عام 2025، صدر عن المجلة الموجهة للفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة 12 عددًا منتظمًا، ليصل إجمالي أعدادها إلى 120 عددًا، تناولت موضوعات وقصصًا تسهم في ترسيخ القيم والأخلاق والمبادئ.

وصدر عن مجلة "نور الصغير"، المخصصة للأطفال من 3 إلى 6 سنوات، 12 عددًا منتظمًا خلال العام، ليصل إجمالي أعدادها إلى 77 عددًا، قُدمت في صورة قصص مصورة برسومات جذابة وشخصيات محببة للأطفال.

وفي إطار التوسع في المحتوى المرئي، أطلقت المجلة، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، سلسلة فيديوهات "أخلاقنا الجميلة" التي تناولت موضوعات تربوية ووطنية مهمة، ونُشرت عبر صفحات رسمية، من بينها صفحات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

وفي إطار نشر الوعي، جابت قوافل مجلة "نور" التوعوية المحافظات والقرى والنجوع للارتقاء بمستوى النشء وغرس القيم، كما نُفذت قوافل ثقافية توعوية وتثقيفية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع قطاع المعاهد.

كما نفذت المجلة برنامج "بلغت السابعة"، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، الذي يهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات الصلاة والوضوء، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب عملي مبسط، وقد شهد البرنامج إقبالًا واسعًا وحقق صدى إيجابيًا لدى الأسر والمجتمع.

وختامًا، حرصت المنظمة خلال عام 2025 على توطيد العلاقات والتعاون البنّاء مع جميع الجهات داخل مصر وخارجها، تحت مظلة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي وشركاء النجاح.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد