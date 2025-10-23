المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه في القائمة الوطنية "من أجل مصر"

فريد زهران: شاركنا في إسقاط نظام الإخوان في 30 يونيو

فريد زهران: شاركنا في إسقاط نظام الإخوان في 30 يونيو

صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه

صور.. افتتاح مصنع "أوبو" في مصر لتصنيع الهواتف المحمولة بالعاشر

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أسماء مرشحيه بالقائمة الوطنية "من أجل مصر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس الحزب وقياداته.

ويشارك في القائمة الوطنية، 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاءت على النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025





أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"





قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل