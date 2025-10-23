إعلان

المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه في القائمة الوطنية "من أجل مصر"

كتب : مصراوي

03:39 م 23/10/2025
كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أسماء مرشحيه بالقائمة الوطنية "من أجل مصر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة، بحضور رئيس الحزب وقياداته.

ويشارك في القائمة الوطنية، 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وجاءت على النحو التالي:

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أسماء في القائمة الوطنية

