فريد زهران: نراهن على مرشحينا ونؤمن بأهمية الحضور السياسي

كتب- عمرو صالح:

تصوير- نادر نبيل:

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب حافظ منذ تأسيسه على مسار واضح وثابت ينحاز إلى العدالة الاجتماعية والإصلاح الوطني والديمقراطية.

وأوضح "زهران"، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه الحزب اليوم للإعلان عن أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس النواب 2025، أن الحزب سعى دائمًا إلى الحفاظ على مساحة فاعلة في المجال السياسي دون الدخول في صدامات، مؤكدًا أنه استخدم أقصى درجات المرونة السياسية في ممارساته لضمان الاستمرار والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن المصري الديمقراطي شارك في القائمة الوطنية عام 2020 رغم اعتراضه على قانون الانتخابات آنذاك، كما شارك في الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية، ويشارك اليوم في انتخابات مجلس النواب 2025، رغم أنه كان يفضل إجراؤها بنظام القائمة النسبية، مضيفًا: "نحن لا نفوّت أي فرصة للمشاركة، لأننا نؤمن بأهمية الحضور السياسي الدائم".

وكشف "زهران" أن الحزب لديه 30 مرشحًا في الانتخابات البرلمانية الحالية، موضحًا أن اختيار المرشحين تم وفق معايير واضحة وديمقراطية، حتى وإن وُجدت بعض الاختلافات في وجهات النظر حول آلية الاختيار.

وأكد أن الحزب، مثل أي كيان سياسي حيّ، يواجه تحديات وصراعات داخلية، لكنه يرى أن ذلك يزيد من صلابته وتماسكه، معربًا عن ثقته في أن مرشحي الحزب لديهم فرص حقيقية للفوز في الانتخابات المقبلة.

وقال "زهران": مشكلتنا ليست في عزوف الناخبين عن المشاركة، بل في عزوف بعض المرشحين أنفسهم عن خوض الانتخابات لفقدانهم الثقة في أن الصندوق سيعكس إرادة الناخبين، نحن نراهن على مرشحينا الذين يحملون الأمل في فرض إرادتهم الحرة وخدمة وطنهم بإخلاص.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: نزاهة العملية الانتخابية تبقى العامل الحاسم، وحينها سنرى عددًا كبيرًا من مرشحي الحزب المصري الديمقراطي يحققون الفوز في المقاعد الفردية.

