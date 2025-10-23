توجيه من محافظ الجيزة بشأن مشروعات المياه والصرف

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي، وعدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية.

وأكد محافظ الجيزة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أحياء ومراكز ومدن الجيزة، مشددًا على أهمية تقليل الوقت المهدر في المكاتبات والإجراءات الإدارية والروتينية، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم الحيوية في هذه القطاعات الخدمية الأساسية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروعات مرافق المنطقة الاستثمارية ومحطة المياه، إلى جانب توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مرافق مدينة النجوم، ومشروعات الصرف الصحي بمركز ومدينة أبو النمرس.

كما تناول الاجتماع متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروع محطة المعالجة الجديدة المقترحة بغرب شبرامنت، وكذلك مشروع معالجة الصرف الصحي بالمنصورية، ومحطة رفع بشتيل، ومشروع تطوير نظام المعالجة بمحطة زنين، إضافة إلى عدد من مشروعات الصرف الصحي بمدن كرداسة والبدرشين والعياط، والمناطق المحاورة لمصرف الرهاوي.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمواقع العمل بصفة مستمرة، والتنسيق الدائم بين الجهات المنفذة وشركات المرافق المختلفة لضمان تحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة في مختلف المناطق.

ووجه المهندس عادل النجار، بضرورة إزالة أية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ بشكل فوري، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري للجهات المنفذة، لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو تأخير غير مبرر في تنفيذ المشروعات، وسيتم محاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025

أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"

قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل