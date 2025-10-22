ارتفاع الحرارة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية (من 4:9 صباحاً) على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد يتبعها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن حالة الموج في البحر الأحمر والمتوسط يكون من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج: (1:1.5) متر.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 23 أكتوبر 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 34م، الصغرى 21م.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 33م، الصغرى 20م.

السواحل الشمالية: العظمى 30م، الصغرى 20م.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33م، الصغرى 23م.

شمال الصعيد: العظمى 35م، الصغرى 17م.

جنوب الصعيد: العظمى 37م، الصغرى 22م.

