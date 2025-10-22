تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

باسم يوسف: "المسيحية الصهيونية" تُهيئ لحرب كبرى بالشرق الأوسط

كشف الإعلامي باسم يوسف عن وجود تداخل خطير بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة، قائلًا: "من المفترض الدين ميدخلش في السياسة

عباس شراقي: توربينات سد النهضة متوقفة فنيًا منذ الافتتاح

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي عن العمل منذ يوم افتتاحها، مرجعًا ذلك إلى وجود مشكلات فنية.

باسم يوسف: "المجتمع الأمريكي لديه فكرة نمطية عنا بأننا إرهابيون"

كشف الإعلامي باسم يوسف عن تفاصيل محاولاته الإعلامية الأولى في الولايات المتحدة قبل عشر سنوات، مشيرًا إلى عدم نجاح برنامج وثائقي قدمه على موقع "يوتيوب" كان يهدف إلى اكتشاف أمريكا من وجهة نظر مهاجر.

كبير الأثريين يكشف عن الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المتبقية قبل الافتتاح تشهد حراكًا لوجستيًا وتنظيميًا مكثفًا، يمثل حالة من "العظمة المصرية" التي تبرز الهوية الحضارية للدولة.

السفير محمد حجازي: الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها بـ 21.2 مليار يورو