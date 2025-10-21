باسم يوسف: "المسيحية الصهيونية" تُهيئ لحرب كبرى بالشرق الأوسط

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي باسم يوسف عن وجود تداخل خطير بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة، قائلًا: "من المفترض الدين ميدخلش في السياسة".

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، أشار يوسف إلى وجود ما وصفه بـ"المسيحية الصهيونية" التي يتبعها معظم الصهاينة في أمريكا، معتبرا أن هذه الظاهرة لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى أوائل القرن العشرين.

وأشار يوسف إلى نبوءات مثيرة للقلق تروج في الأوساط الدينية الأمريكية، قائلًا: "خلال الـ20 والـ30 عامًا الماضية هناك هوس رهيب جدا بين الأوساط الدينية بحرب كبيرة مدمرة في الشرق الأوسط".

وأكد أن هذا الخطاب يتجدد مع كل مواجهة أمريكية في المنطقة، "تلاقي زعماء دينيين يقولون إن خلاص المسيح الدجال ظهر".

ولفت إلى خطورة هذه الظاهرة كونها لا تقتصر على عدد من رواد الكنائس بل امتدت لتشمل سياسيين أمريكيين بارزين، مما يعكس تداخلًا خطيرًا بين المعتقدات الدينية المتطرفة وصنع القرار السياسي.

وأضاف: "ممكن جدا أنك تلاقي علم لإسرائيل داخل تلك الكنائس، وهذا ليس سوى جزء من غسيل مخ ممنهج يقوم على تصوير العرب كهمج وتمجيد الإسرائيليين كـ"شعب الله المختار".