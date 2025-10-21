عباس شراقي: توربينات سد النهضة متوقفة فنيًا منذ الافتتاح

كتبت -داليا الظنيني :

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن توقف توربينات سد النهضة الإثيوبي عن العمل منذ يوم افتتاحها، مرجعًا ذلك إلى وجود مشكلات فنية.

وأوضح شراقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا التوقف دفع إثيوبيا إلى فتح بوابة تصريف في جسم السد لتمرير كميات المياه الزائدة عن حاجتها، مشيرا إلى أن كمية المياه التي يتم تمريرها يوميًا من خلال بوابة التصريف تبلغ حاليًا نحو 200 مليون متر مكعب، متوقعًا أن تنخفض هذه الكمية إلى 150 مليون متر مكعب مع نهاية موسم الأمطار.

وأضاف أن إثيوبيا مضطرة إلى تفريغ المياه من بوابة التصريف لتجنب أي تأثير هندسي على السد، وللاستعداد لاستقبال موسم الأمطار الجديد.

ولفت شراقي إلى خطأ ارتكبته أديس أبابا العام الماضي، عندما تركت بحيرة السد مملوءة بالمياه بالكامل رغم توقف التوربينات، مما اضطرها إلى فتح بوابة التصريف خلال موسم الأمطار، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضان في السودان.

وفيما يتعلق بوصول مياه نهر النيل إلى مصر، طمأن "شراقي" الجمهور بأنه "سواء اشتغلت التوربينات أم لم تعمل، فالمياه ستأتي إلى مصر".