مجدي الجلاد: هؤلاء مسؤولون عن الفراغ السياسي

حمل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، "الأغلبية والموالاة" المسؤولية عن "الفراغ السياسي" في المشهد المصري.

ورفض الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلقاء اللوم على المعارضة وحدها.

وأوضح أن السؤال الحقيقي هو: "هل أتيحت الفرصة للقوى السياسية والأحزاب المعارضة في الشارع للمشاركة السياسية زي أحزاب الموالاة.. ولا الإبعاد والنفي والإقصاء هو السائد؟".

وانتقد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الخطاب الذي تتبناه الأحزاب بإلقاء المسؤولية على المواطن في حالات الرشوة الانتخابية، متسائلًا: "هو مين اللي حَوج البني آدم ده إنه يبيع صوته؟! ومين اللي أغراه؟".

وتساءل الجلاد عن مدى مصداقية نائب يصل إلى البرلمان عبر شراء الأصوات: "ده النائب اللي هيشرع للدولة؟! ده هيراقب أداء الحكومة والسلطة التنفيذية بنزاهة؟... ده رايح يدفع فلوس ويشتري أصوات الناس الغلابة!"، مضيفًا: "الجريمة تحدث عندما يُلقى اللوم على الضحية (الناخب الفقير) بدلاً من الفاعل (المرشح الراشي)".

وأكد الجلاد على حاجة المشهد السياسي إلى أمرين أساسيين: الأول، قوانين وممارسات تُتيح فرصة حقيقية للمعارضة للتنافس تحت سقف متساو مع أحزاب الموالاة ذات الإمكانيات المالية الهائلة، والثاني، تغيير الخطاب السياسي السائد الذي يبحث عن "كبش فداء" في المواطن البسيط بدلاً من معالجة الخلل الجوهري في آليات المنافسة واحترام إرادة الناخب.