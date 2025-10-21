باسم يوسف: "المجتمع الأمريكي لديه فكرة نمطية عنا بأننا إرهابيون"

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي باسم يوسف عن تفاصيل محاولاته الإعلامية الأولى في الولايات المتحدة قبل عشر سنوات، مشيرًا إلى عدم نجاح برنامج وثائقي قدمه على موقع "يوتيوب" كان يهدف إلى اكتشاف أمريكا من وجهة نظر مهاجر.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة ON، إن البرنامج الذي قدمه عام 2016 كان محاولة لـ "اكتشاف صورة تانية لأمريكا، لكنه فشل، ومع ذلك علمني شوية حاجات عن نظرة الناس لينا".

كما روى الإعلامي تجربة "طريفة" خاضها في الولايات الأمريكية المعروفة بتوجهاتها المحافظة، والتي تُسمى بـ "الولايات الحمراء".

وكشف يوسف أنه زار محلات ومعارض أسلحة، حيث ارتدى "الكاموفلاج الأمريكي" والتقط صورًا "من باب التهريج" وهو يحمل أسلحة.

وأوضح أن هذه الصور أثارت جدلًا واسعًا، خاصة في مصر، لكنه أكد أنها كانت جزءًا من محاولته لفهم ثقافة تلك المجتمعات، مشيرا إلى أن لديهم "فكرة نمطية أننا كعرب ومسلمين إرهابيين".

وفي سياق متصل، انتقد باسم يوسف وزير الدفاع الأمريكي، مشيرًا إلى أن الجدل حوله دار حول الوشوم التي كان يضعها على جسده، والتي كان أحدها وشمًا لاتينيًا يحمل دلالات مرتبطة بـ "الحروب الصليبية".

وتابع : "تخيل وزير دولة عربية أو مسلمة قال إحنا لازم نغزو أوروبا.. والوزير الأمريكي وشم نفسه بكلمة "كافر" على ذراعه بعد تعيينه".