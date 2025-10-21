خالد أبو بكر: مهرجان الجونة السينمائي رسالة عالمية وإنسانية

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية يحمل في طياته "رسالة إنسانية وعالمية" تتجاوز حدود مصر والوطن العربي.

وأشار أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إلى أن الشراكة المباشرة مع الأمم المتحدة هذا العام أضفت بُعدًا جديدًا للحدث، حيث تم تنظيم ندوات وبرامج تركز على أهمية "سينما من أجل الإنسانية"، وهو الشعار الذي اعتمده المهرجان في هذه الدورة.

وأضاف أبو بكر أن التغطية الإعلامية والفعاليات المنظمة في المهرجان موجهة لتوصل رسائل عالمية، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلة عن الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي للمهرجان تؤكد على التوسع الدولي لهذه الفعاليات وأهميتها على الصعيد العالمي.

وذكر أن المهرجان لا يقتصر على البعد الدولي والإنساني، بل يجسد أيضًا "روح الوفاء" داخل مجتمع السينما، من خلال تخصيص جزء من الفعاليات لتكريم الفنانين والفنيين والمخرجين الذين أثروا المشهد السينمائي على مدار العام، وهو ما يمثل اعترافًا بدورهم وأهمية استمرار التواصل والوفاء في الوسط الفني.

