ترامب وميسي وجهاً لوجه في لقاء واحد.. ما القصة؟



تتجه أنظار العالم في الخامس من نوفمبر المقبل إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حيث يجتمع لفيف غير مسبوق من السياسيين والرياضيين ورواد الأعمال في مكان واحد، ضمن فعاليات منتدى أمريكا للأعمال 2025، الذي يشهد مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والممثل العالمي ويل سميث، ولاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، ورئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، وعدد من أبرز قادة الاقتصاد والتكنولوجيا.

ويُعقد المنتدى في كاسيا سنتر بوسط ميامي، بمشاركة نحو 30 ألف شخص، ويُعدّ هذا العام أول انعقاد له في الولايات المتحدة بعد أن انطلق سابقًا في أوروغواي، ويأتي حضور ترامب كضيف شرف للمنتدى في وقت لافت، إذ يقام الحدث أمام موقع مكتبته الرئاسية المستقبلية، التي ستُبنى على الأرض التي منحتها له حكومة فلوريدا مؤخرًا.

ووفقًا للمنظمين، فإن المنتدى سيجمع بين قادة الرياضة والأعمال الذين يشكلون ملامح الاقتصاد العالمي، من بينهم رئيس الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، ورئيس "جي بي مورغان تشيس" جيمي دايمون، ومؤسس "سيتادل" كينيث كريفين، ومؤسس "وي وورك" آدم نيومان، والمدير التنفيذي السابق لشركة "جوجل" إريك شميدت.

وفي منشور عبر منصة "لينكدإن"، أعلن المنتدى أن "صوتًا جديدًا ينضم إلى الساحة الدولية للقيادة"، في إشارة إلى مشاركة ترامب إلى جانب شخصيات عالمية مثل ميسي وإنفانتينو ودايمون.

ويأتي المنتدى ليؤكد تحول ميامي إلى مركز سياسي واقتصادي عالمي، خصوصًا بعد إعلان ترامب الشهر الماضي عن استضافة قمة مجموعة العشرين في مجمعه السياحي بمدينة دورال القريبة، في حدث سيكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة منذ عقدين.