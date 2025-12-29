إعلان

ترامب لـ زيلينسكي: روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية

كتب : مصراوي

01:51 ص 29/12/2025

ترامب وزيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية.

أضاف ترامب في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في فلوريدا: "لقد عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل جيد مع أوكرانيا لفتحها. ولم يشن ضربات صاروخية ضدها".

أكد ترامب أنه ناقش قضية محطة زابوروجيه للطاقة النووية مباشرة مع نظيره الروسي بوتين وشدد على أنه أبدى استعداده للعمل مع أوكرانيا لفتح المحطة.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن تبعية محطة زابوروجيه الكهروذرية تبقى من أكثر النقاط الخلافية في خطة السلام حول أوكرانيا.

يُشار إلى أنه حتى لو سيطرت كييف على المحطة، فسيستغرق الأمر عدة سنوات لإعادة تأهيل معداتها، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وزيلينسكي روسيا ترامب أوكرانيا قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة