

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا لم تقصف محطة زابوروجيه الكهروذرية.

أضاف ترامب في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في فلوريدا: "لقد عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل جيد مع أوكرانيا لفتحها. ولم يشن ضربات صاروخية ضدها".

أكد ترامب أنه ناقش قضية محطة زابوروجيه للطاقة النووية مباشرة مع نظيره الروسي بوتين وشدد على أنه أبدى استعداده للعمل مع أوكرانيا لفتح المحطة.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن تبعية محطة زابوروجيه الكهروذرية تبقى من أكثر النقاط الخلافية في خطة السلام حول أوكرانيا.

يُشار إلى أنه حتى لو سيطرت كييف على المحطة، فسيستغرق الأمر عدة سنوات لإعادة تأهيل معداتها، وفقا لروسيا اليوم.