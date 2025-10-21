بالصور.. زحام شديد في الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

تصوير - محمود بكار:

شهدت منطقة الحسين بوسط القاهرة، مساء اليوم، زحامًا شديدًا خلال الليلة الختامية لمولد الإمام الحسين، حيث توافدت حشود غفيرة من المواطنين من مختلف أنحاء العاصمة والمحافظات المجاورة، للمشاركة في الاحتفالات التي تُقام سنويًا بهذه المناسبة الدينية.

وامتلأت شوارع الجمالية والحسين بالآلاف من الزائرين الذين حرصوا على زيارة المسجد والضريح، وسط أجواء روحانية ومظاهر احتفال مبهجة امتزج فيها الطابع الديني بالشعبي.

وتنوعت فعاليات الاحتفال بين حلقات الذكر والمدائح النبوية والإنشاد الديني، فيما قدمت الطرق الصوفية استعراضات مميزة لطقوسها التقليدية، حاملين الرايات والأعلام المميزة لكل طريقة أثناء تواجدهم حول المسجد.