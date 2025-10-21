وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اللواء أركان حرب الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد الوزير لشؤون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في مستهل زيارته الرسمية لمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل بالمواقع الثقافية وأعمال التطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات.

ناقش اللقاء عددًا من المشروعات الثقافية والإبداعية التي تحرص وزارة الثقافة على تقديمها لتناسب مختلف الفئات من أبناء المحافظة، وتناول موقف عدد من المواقع الثقافية الجاري تطويرها ورفع كفاءتها، مع التأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لإدخالها ضمن منظومة العمل الثقافي بالمحافظة. كما تضمن اللقاء دراسة إنشاء فرع لمشروع "المقهى الثقافي" بمحافظة السويس ليكون منصة للحوار والتفاعل الثقافي بين المبدعين والجمهور.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو حرص وزارة الثقافة على تقديم مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية لأبناء السويس، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن محافظة السويس تُعد بقعة عزيزة من أرض الوطن ذات تاريخ نضالي وثقافي راسخ، موجّهًا الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم للأنشطة والفعاليات الثقافية التي تُقام على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي أن المحافظة تستعد خلال الفترة المقبلة لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي نأمل أن تحظى باهتمام جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن المدارس الفنية بالسويس أثبتت تميزها وإبداعها من خلال تنفيذ أعمال فنية متميزة تزين الشوارع والأحياء، ومنها الجداريات التي تزيّن أسوار عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة.