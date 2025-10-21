إعلان

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا

كتب : محمد نصار

03:53 م 21/10/2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025.


وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة كالتالي:


- القاهرة والوجه البحري: 32-33.
- السواحل الشمالية: 30-31.
- شمال الصعيد: 33-34.
- ججنوب الصعيد: 38-39.


وقالت الهيئة، إنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.


كما توجد شبورة مائية من (4-8) صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.


حرارة وشبورة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد

