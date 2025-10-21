"هنو" يتفقد قصر ثقافة روض الفرج ويتابع ملتقى شباب المخرجين

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر ثقافة روض الفرج التابع لفرع ثقافة القاهرة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية بعدد من المواقع الثقافية في القاهرة والمحافظات، وحرص وزارة الثقافة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية ومتابعة سير العمل بالمواقع التابعة لها.



وخلال جولته، تفقد وزير الثقافة، عددًا من قاعات القصر والمسرح الذي كانت تُقام عليه إحدى الورش التدريبية ضمن فعاليات ملتقى شباب المخرجين، حيث حرص على الحديث مع المشاركين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.



كما اطمأن الوزير، على نسب الحضور والمشاهدة، التي تجاوزت 75%، معربًا عن تقديره لالتزام الشباب وحرصهم على الاستفادة من البرامج التدريبية.



عقب ذلك، تفقد الوزير، الحديقة الخاصة بالقصر، ووجّه بتغيير بعض ألعاب الأطفال المتهالكة وصيانتها بما يضمن سلامة الزوار، كما وجّه برفع وتكهين الديكورات الخاصة ببعض العروض المسرحية التي تم عرضها سابقًا في الملتقى، وذلك في أسرع وقت ممكن لضمان حسن تنظيم وتطوير مرافق القصر.



