خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير الإعلام

عقدت لجنة "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي عصام كامل مقررًا لها، وتم الاتفاق على مخاطبة عدد من الجهات والهيئات العاملة في مجال التكنولوجيا للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أهداف اللجنة وخطط عملها المستقبلية، حيث تم الاتفاق على عدد من نقاط العمل المحددة، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة تسلط الضوء على استراتيجيات التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإعلام المصري، بما يواكب أحدث المعايير الدولية ويعزز من كفاءة الأداء الإعلامي الوطني.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين أعضاء اللجنة واستغلال خبراتهم المتنوعة في المجالات الإعلامية والتقنية، لتقديم حلول مبتكرة تسهم في نقل الإعلام المصري إلى مرحلة متقدمة في التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كلًا من الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، وإيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة اكسترا نيوز، وجمال الشاعر، إعلامي، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، وخالد صلاح، كاتب صحفي، وخليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، والدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، وعلاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، ومصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والسيد هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

