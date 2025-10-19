طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة صباحا على الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بشكل طفيف.

وأضافت الهيئة، أن الطقس سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في أول الليل.

وتابعت: من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 31 للعظمى و20 للصغرى على القاهرة الكبرى، وبين 38 للعظمى و23 للصغرى في جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه يوجد سحب منخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع نشاط رياح أحيانا يعمل على تلطيف الأجواء ليلا.

اقرأ أيضًا:

بمقدم 25 ألف جنيه.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتوسط

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر