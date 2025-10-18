شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بيان من الجيزة بشأن تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار البنزين

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام العمل بمواقف سيارات السرفيس على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير، والتي تشمل عددًا كبيرًا من الخطوط الداخلية والإقليمية.

قناع توت عنخ آمون يودع جمهور المتحف المصري بالتحرير.. غدا

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن غدًا الأحد آخر أيام القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وباقي مقتنياته؛ بعد قرار غلق قاعته بالمتحف المصرى بالتحرير يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري، بعد أن ظلت تستقبل السائحين والمصريين الزائرين قرابة 100 عام.

السكة الحديد تسير الرحلة 26 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مبادرة العودة الطوعية

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم، وذلك بتسيير الرحلة السادسة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية"، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 24,704 راكبا.

الحج السياحي 2025-2026.. الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي 2025-2026، الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة للمستوىين الاقتصادي والبري ثلاث ليالٍ.

رئيس الوزراء الماليزي لـ"السيسي": نعتزم المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

حالة الطقس غدًا .. شبورة مائية صباحًا وأجواء مائلة للبرودة ليلًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية غدًا الأحد 19 أكتوبر 2025.