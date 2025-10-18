حالة الطقس غدًا .. شبورة مائية صباحًا وأجواء مائلة للبرودة ليلًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية غدًا الأحد 19 أكتوبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم، إنه يسود غدًا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على عدد من مناطق الجمهورية، فتسجل التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 29-30.

- السواحل الشمالية: 27-28.

- شمال الصعيد: 31-33.

- جنوب الصعيد: 36-38.

وأشارت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (60:40 كم/ س) وارتفاع الأمواج من (2-3 أمتار).

