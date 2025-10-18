إعلان

السكة الحديد تسير الرحلة 26 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مبادرة العودة الطوعية

كتب : مصراوي

05:44 م 18/10/2025

قطارات عودة السودانيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ):

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها في تسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم، وذلك بتسيير الرحلة السادسة والعشرين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية"، ليصل إجمالي عدد الركاب الذين تم نقلهم إلى 24,704 راكبا.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المصرية الداعمة للأشقاء السودانيين، وتنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وانطلقت صباح اليوم السبت رحلة القطار رقم (1940) من محطة مصر برمسيس وعلى متنها مئات الأسر السودانية، متجهين إلى محافظة أسوان حيث من المقرر أن يصل في تمام الساعة 11:40 مساء، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وحرصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على توفير كافة الإمكانات الفنية اللوجستية اللازمة لتوفير أعلى مستويات الرعاية للمسافرين، وتنفيذ الرحلات المخططة وفقا للبرنامج الزمني المخطط بالتنسيق مع الجهات القائمة على المشروع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأشقاء السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدة أن هذه الجهود تجسد عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العودة الطوعية قطارات العودة الطوعية السودان عودة السودانيين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي