تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام العمل بمواقف سيارات السرفيس على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير، والتي تشمل عددًا كبيرًا من الخطوط الداخلية والإقليمية.

وأكد المحافظ على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المقررة عقب قرار تحريك أسعار الوقود، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وجهاز السرفيس، بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التفاعل مع آراء المواطنين والتأكد من مدى التزام السائقين، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها.

كما وجه المحافظ بتعليق الملصقات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة داخل المواقف في أماكن واضحة، وإظهار أرقام الشكاوى والبلاغات لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات.

وشدد "النجار" على مراجعة كافة البنرات المُعلقة داخل المواقف، والتأكد من مطابقتها لتعريفة الركوب المُعلنة، والتي تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لمنع محاولات التلاعب أو تقسيم الخطوط بصورة غير قانونية.

ووجه المحافظ الجهات المعنية، من جهاز السرفيس، وإدارة المرور، ورؤساء الأحياء والمراكز، ومسؤولي التموين، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، بحضور جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى تخصيص الأرقام التالية لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتعريفة الجديدة:

33465048 / 33465046

بالإضافة إلى رقم خدمة "واتساب": 01016050453

وفي سياق متصل، تابع المحافظ انتظام العمل بمحطات الوقود، مؤكدًا على توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار المعلنة.

كما شدد المحافظ على مواصلة ترقيم مركبات "التوكتوك" داخل نطاق المحافظة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.