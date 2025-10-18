الحج السياحي 2025-2026.. الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة

حددت الضوابط المنظمة للحج السياحي 2025-2026، الحد الأدنى للإقامة بالمدينة المنورة للمستوىين الاقتصادي والبري ثلاث ليالٍ.

وبحسب ضوابط الحج، فإن المستويات الخمسة تخضع للعقد المبرم بين الشركة والحاج وبحد أدنى ليلة واحدة.

كان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447 هـ، وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتقديم خدمات تلبي أعلى معايير الجودة.

وأكد الوزير، أن اعتماد هذه الضوابط يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة الموسم وتحقيق تجربة مميزة لحجاج السياحة، مع تعزيز التزام شركات السياحة بالمعايير المحددة لضمان راحة وسلامة الحجاج طوال فترة المناسك.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك تحقيقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في اختيار المواطنين وفقًا للضوابط المقررة.

