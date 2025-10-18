اليوم.. الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

يفتتح مجلس الشيوخ، الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، وذلك بعدما اكتمل تشكيل المجلس بصدور قرار المعينين.

تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التي يديرها أكبر الأعضاء سنا، إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك الوكيلين.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بوصفه أكبر الأعضاء سنا.

وأوضحت المصادر أن النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، يعاونان رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنا، حيث لا يتجاوزان عمرهما الـ 35 عامًا.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.