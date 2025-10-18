إعلان

اليوم.. الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

كتب : نشأت علي

07:30 ص 18/10/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

يفتتح مجلس الشيوخ، الفصل التشريعي الثاني، اليوم السبت، وذلك بعدما اكتمل تشكيل المجلس بصدور قرار المعينين.

تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ التي يديرها أكبر الأعضاء سنا، إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشيوخ الجديد، وكذلك الوكيلين.

ومن المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بوصفه أكبر الأعضاء سنا.

وأوضحت المصادر أن النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، يعاونان رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنا، حيث لا يتجاوزان عمرهما الـ 35 عامًا.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لفصل التشريعي الثاني جلس الشيوخ ليوم الجلسة الافتتاحية للشيوخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان