وزير الري: إطلاق مشروعات استراتيجية لحماية دلتا النيل من مخاطر الغرق

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه حقق مكانة دولية بارزة كواحدة من أبرز الفعاليات العالمية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن نجاحه يُقاس بإنجازاته الملموسة والأرقام الدالة لا بالكلام الفارغ.

وقال سويلم، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن النسخة الأخيرة جذبت نحو 2500 خبير ومشارك، و400 متحدث من دول متعددة، إلى جانب 100 منظمة دولية، مضيفًا أن هذه المشاركة الواسعة تُبرز الاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد بالمنتدى داخل مصر وخارجها.

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن الفعالية تحولت إلى منصة عالمية حيوية للحوار ونقل الخبرات حول قضايا المياه والتغيرات المناخية، موضحًا أنها تتجاوز النقاشات النظرية لتنتج توصيات ومبادرات عملية جاهزة للتنفيذ الفوري.

وتابع سويلم أن الدورة الأخيرة أسفرت عن إطلاق مشروعات استراتيجية لحماية دلتا النيل من مخاطر الغرق، مشددًا على أن الوزارة انطلقت بالفعل في تنفيذ تدابير محددة لتعزيز الدفاعات، مما يضمن استدامة الموارد المائية وحفظ الأراضي الزراعية.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن هذه المشروعات تأتي استجابة لارتفاع منسوب سطح البحر والتحديات المناخية، مؤكدًا التزام مصر بمواجهة هذه المخاطر للحفاظ على الدلتا كشريان حياة للاقتصاد الزراعي والغذائي.