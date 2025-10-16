وزير الري يعلن شعار أسبوع القاهرة للمياه 2026

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن شعار أسبوع القاهرة للمياه المقرر انعقاده في أكتوبر 2026 بالقاهرة.

وقال "سويلم"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه 2025، اليوم الخميس، إن شعار أسبوع العام المقبل سيكون "المياه كمحفز للأمن وتبادل الفرص واستدامة الكوكب".

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسؤولي الزراعة والري بالدول العربية والأجنبية.

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ

موعد القرعة الإلكترونية للحج السياحي 2026