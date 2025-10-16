إعلان

وزير الري يعلن شعار أسبوع القاهرة للمياه 2026

كتب- عمرو صالح:

04:48 م 16/10/2025

الدكتور هاني سويلم

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن شعار أسبوع القاهرة للمياه المقرر انعقاده في أكتوبر 2026 بالقاهرة.

وقال "سويلم"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه 2025، اليوم الخميس، إن شعار أسبوع العام المقبل سيكون "المياه كمحفز للأمن وتبادل الفرص واستدامة الكوكب".

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسؤولي الزراعة والري بالدول العربية والأجنبية.

