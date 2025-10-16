وزير الري وسفيرة الاتحاد الأوروبي يشهدان جلسة "حملة على القد"

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، فعاليات جلسة "حملة على القد"، التي تضمنت عرض وتقييم عدد من الفيديوهات والبوسترات المقدمة من طلاب الجامعات المصرية ضمن مسابقة "حملة على القد"، التي تُقام بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي.

تكوّنت لجنة التحكيم من نخبة من الإعلاميين، هم: سناء منصور، نشوى الحوفي، أسامة منير، رامي رضوان، وعصام يوسف.

وفي كلمته، وجّه الدكتور سويلم، الشكر إلى السفيرة أنجلينا أيخهورست على دعمها المتواصل، وإلى أعضاء لجنة التحكيم والإعلاميين المشاركين، مثمنًا جهود طلاب الجامعات والمشرفين من أعضاء هيئة التدريس، وداعيًا الطلاب إلى أن يكونوا سفراء للتوعية بقضايا المياه وترشيد استخدامها.

وأكد وزير الري، الدور الحيوي للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي وتعزيز ثقافة ترشيد المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام لتقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين.

كما شدد على التزام الوزارة بالشفافية وتقديم البيانات الموثوقة للرأي العام، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند نشر أي معلومات تتعلق بالموقف المائي أو بمنظومة السد العالي، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها.

يُذكر أن المسابقة شهدت مشاركة طلاب من 17 كلية ومعهد إعلام قدموا 95 مشروعًا توعويًا، تأهل منها 5 فيديوهات و5 بوسترات للمرحلة النهائية، تمثل جامعات: القاهرة، البريطانية، الجلالة، السويس، والأزهر.

وخلال الجلسة، اختارت لجنة التحكيم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على النحو التالي:

فئة الفيديو:

- المركز الأول: يارا عمرو – عز الدين أحمد (الجامعة البريطانية)

- المركز الثاني: سماء مصطفى (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث: سهيلة محمد (جامعة القاهرة)

فئة البوستر:

- المركز الأول: همسة ضياء (جامعة السويس)

- المركز الثاني: فرح أشرف – مهند محي – أروى أحمد (جامعة الجلالة)

- المركز الثالث: جهاد عطية – أماني عبد المنصف (جامعة السويس)

اقرأ أيضًا:

ظواهر جوية مختلفة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

خاص - أبرز الأسماء المرشحة للفوز بمنصب "رئيس ووكيلي" مجلس الشيوخ