رئيس الوزراء: تقرير ستاندر آند بورز يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتب : محمد عبدالناصر

04:37 م 15/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن التقرير الصادر مؤخرا عن مؤسسة ستاندر آند بورز، التي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مستوى B" " مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد بقوة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.

وأضاف مدبولين خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، مؤكدًا اعتزام الحكومة مواصلة العمل بجهود حثيثة لتنفيذ هذا البرنامج، حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

الدكتور مصطفى مدبولى ستاندر آند بورز برنامج الإصلاح الاقتصادي

