التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، السيد نيل كولوكوهن، رئيس منطقة أوروبا والشرق وأفريقيا بشركة إبسون، والوفد المرافق، لبحث سبل التعاون في دعم الوزارة بأحدث أجهزة الطابعات والماسحات الضوئية، لدفع المنظومة الصحية نحو التحول الرقمي. وجاء اللقاء على هامش معرض “جيتكس جلوبال 2025”، المقام في دبي من 13 إلى 17 أكتوبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير استمع إلى عرض حي لأحدث تقنيات الطابعات والماسحات الضوئية وأنظمة نقاط البيع (POS) وأجهزة العرض والطباعة، مشددًا على مزايا إبسون في توفير أجهزة متطورة تكنولوجيًا، موفرة اقتصاديًا، ومستدامة بكفاءة طاقة عالية وتقنيات صديقة للبيئة.

وأضاف أن الاجتماع ركز على عقد ورش عمل مشتركة وبرامج تجريبية لأنظمة العمل الجديدة، مع تخصيص إدارة حساب ودعم فني مخصص لمبادرات الوزارة، مدعومة بأنظمة POS داخل إداراتها، لتقديم خدمات عالية الجودة مع ترشيد استهلاك الكهرباء.

حضر اللقاء المهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة “أسما تكنولوجي”، و جيسون ماكميلان، مدير المبيعات للشرق الأوسط وتركيا، و حسام الزغيار، رئيس المبيعات للمنطقة نفسها.

وتُعد شركة إبسون الشرق الأوسط (EME)، الفرع الإقليمي لـ”سيكو إبسون” اليابانية، متخصصة في بيع ودعم فني وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية وأجهزة العرض والطباعة لدول الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

يُعد “جيتكس جلوبال 2025” من اهم المعارض التقنية عالميًا على مدى أكثر من 40 عامًا، كبوابة للمبدعين والمستثمرين والمحبين للتكنولوجيا للتعاون والتفاعل. يقام على موقعين: مركز دبي التجاري العالمي وميناء دبي، عبر 40 قاعة تعرض إبداعات التقنية والشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل وغيرها.

