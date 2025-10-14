أطلق مجمع البحوث الإسلامية، قافلة دعوية لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمناطق الحدودية والنائية.

وقال الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة تضم مجموعة من الواعظات المتميزات من المجمع، وتهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وتقديم التوجيه والإرشاد للمرأة والأسرة، والتأكيد على قيم الانتماء والمواطنة، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوضيح الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام، حيث يشارك فيها الواعظات بجانب بعض وعاظ الأزهر، مع مشاركة فاعلة من منطقة وعظ مطروح.

وأضاف في بيان له، اليوم، أن القافلة تأتي ضمن خطة المجمع في دعم الدور الدعوي للواعظات بالأزهر، وإبراز أثر الكلمة الهادفة في تعزيز الوعي وبناء الشخصية المصرية على القيم الدينية والإنسانية الأصيلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام شاهين الأمين المساعد لشئون الواعظات أن برنامج القافلة يتضمن لقاءات مباشرة مع السيدات والفتيات في مراكز الشباب والمدارس والمساجد، إلى جانب جلسات توعوية حول قضايا الأسرة، والتربية الإيمانية للأبناء، ودور المرأة في بناء المجتمع، وهي تمثل جزءً رئيسًا من رسالة الأزهر ودوره المجتمعي وواجبه الديني والوطني.

