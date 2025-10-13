إعلان

السيسي: اتفاق شرم الشيخ يُنهي الحرب في غزة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

08:32 م 13/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام اليوم الإثنين، أن التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة يمثل لحظة تاريخية فارقة وبداية عهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس: "فلتكن حرب غزة آخر الحروب في الشرق الأوسط"، مشيدًا بالجهود الدولية التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، وعلى رأسها الولايات المتحدة وتركيا وقطر، مشددًا على دعم مصر الكامل لتنفيذ الخطة التي تفتح الأفق السياسي لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الطموحات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بأمان.

